Résister aux illusions. Comment accéder à la réalité du monde, des autres et de soi-même

Face aux situations inédites du monde actuel, et au flot d'informations contradictoires qui les accompagnent, nous risquons de nous perdre dangereusement. Ce livre, mêlant analyses en profondeur et exemples très concrets, nous aide à accéder à la réalité des autres, du monde et de nous-mêmes et à reprendre ainsi la télécommande de notre existence. Dans un monde où l'info et l'intox, les faits et les opinions se mélangent, comment faire la part des choses ? Face aux mensonges, à la propagande, aux manipulations, comment discerner le vrai du faux, la fiction de la réalité ? Pour nous aider à ne pas nous retrouver complètement déconnectées de la réalité objective, et finir par croire à l'incroyable, au point de courir de graves dangers, l'auteur nous explique avant tout de façon claire et accessible comment nous construisons notre réalité. D'une manière très pédagogique, recourant à de nombreuses anecdotes très vivantes, il nous permet de mesurer le décalage qui existe souvent entre les films que nous nous faisons et la réalité de ce qui est. Quels sont les contours du réel ? Et quels sont les mécanismes qui nous font nous illusionner sur le monde ? C'est à partir des réponses à ces deux grandes questions que nous pouvons ensuite résister aux illusions, reprendre peu à peu le contrôle de nos vies et de nos rapports aux autres. Et finalement, participer à notre échelle à la mise en place d'un socle commun de réalité, qui constitue la base du vivre ensemble.