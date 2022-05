Parce que c'était le seul choix

Un roman puissant sur les blessures de l'enfance jamais cicatrisées, et qui questionne sur la maternité, la parentalité. Un roman d'aujourd'hui, à tension psychologique. Par l'auteur de On n'efface pas les souvenirs. Gynécologue dans une clinique parisienne, Olivia élève seule, heureuse, ses trois enfants. Parce qu'elle ne veut pas qu'elle soit orpheline, elle décide de faire sienne dans le plus grand secret la petite Zoia, née d'une prostituée morte en couches. Il n'y a qu'Isabelle, l'amie de toujours, à le savoir. Sept ans ont passé. Olivia s'est installée sur la côte basque, près de Biarritz. Elle s'y épanouit auprès de sa tribu, dont Zoia, aussi blonde qu'elle. Mais bientôt, par d'inquiétants indices, Olivia sent une menace rôder autour d'elle, et des siens. Quelqu'un connaît la vérité sur Zoia... Autour d'Olivia qui n'a eu de cesse de vouloir " réparer " les blessures de ses premières années, l'étau se resserre... Un roman plein de tension psychologique et le portrait d'une femme entre ombre et lumière.