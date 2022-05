Le XXe siècle aura été une ère de mutations. Le lexique conceptuel lui aussi n'aura cessé de changer. De " Abus " à " Woke ", en près de cinq cents entrées et avec quatre-vingts contributeurs, Y. C. Zarka et C. Godin éclairent les dessous de notre vocabulaire contemporain et quotidien. Surprenant souvent, enseignant toujours. Notre temps est un temps de bouleversements, sans doute les plus importants que l'humanité a jamais connus, et cela dans tous les domaines : les sciences, les techniques, l'environnement, la société, la morale et les moeurs, l'économie, la politique, le droit, etc. Les auteurs ont voulu prendre la mesure de ce qui est en train de se passer par le biais des modifications linguistiques, à la fois terminologiques et sémantiques. Certains mots ont été inventés pour désigner des objets, des représentations, des vécus, des processus, des actions, des images, des formes, qui soit n'existaient pas soit étaient négligés auparavant, d'autres mots ont changé de signification. D'abus à woke, ce Dictionnaire du temps présent définit, de manière raisonnée et critique, quatre cent quarante-cinq termes qui configurent nos discours et nos représentations du monde, de 1960 à nos jours. Face à une pléthore d'informations qui contribuent à rendre notre monde opaque au lieu de l'éclairer, à lui retirer du sens au lieu de lui en donner, ce Dictionnaire a pour ambition de constituer à la fois un répertoire et un guide.