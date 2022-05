Les bleus et les verts. Couleurs et lumières

Le rapport à la couleur dépend des périodes historiques et des civilisations. Selon Michel Pastoureau, la couleur serait avant tout une construction culturelle complexe. S'il s'agit tout d'abord d'une sensation, il n'en demeure pas moins que l'apparence offerte au regard et les multiples interactions de la lumière avec la matière définissent le sens général d'une couleur. Si l'on connaît l'essor considérable des travaux autour de la couleur depuis la fin du XIXe siècle, il nous est apparu utile d'enrichir l'état des recherches, en faisant connaître plusieurs travaux et réflexions récents consacrés aux bleus et verts, sujets d'étude inlassable de Sandrine Pagès-Camagna à la mémoire de laquelle cet ouvrage est dédié. Il rassemble une série d'articles inédits sur les bleus et verts autour de leurs utilisations en histoire de l'art, mais aussi dans la nature, des perceptions et des formes d'expression multiples de ces couleurs dites froides, en tant que lumières, représentations, sens iconographique, de l'Antiquité à aujourd'hui.