Les thés meurtriers d'Oxford Tome 1 : Chou à la crim'

Pour réaliser son rêve d'ouvrir un salon de thé dans un petit village des Cotswolds, Gemma décide de quitter un job bien payé mais trop monotone. Toutes ses économies passent dans sa nouvelle affaire et, sacrifice suprême, elle doit même retourner vivre chez ses parents. Mais c'est pour la bonne cause. La preuve : ses affaires démarrent très bien. Jusqu'au jour où elle découvre le corps d'un touriste dans son salon de thé ! L'homme a été assassiné, étouffé avec l'un des succulents scones de Gemma. De là à penser que ses pâtisseries sont mortelles, il n'y a qu'un pas. Son salon risque bel et bien de faire faillite. Gemma n'a pas le choix et doit mettre la main à la pâte. Aux côtés du charmant inspecteur Devlin et d'une brochette de vieilles commères du village, elle se lance tête baissée sur les traces du coupable. Mais parviendra-t-elle à résoudre ce mystère avant que les choses ne tournent encore plus au vinaigre ?