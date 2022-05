(Trop) Gentille

Douce a un problème, un gros problème, une malédiction même ! Elle est incapable de dire "non". A ses amies dont elle fait les devoirs. A sa grand-mère qu'elle accompagne à ses parties de belote. Au beau Gabriel qui veut être en couple avec elle. Pour Douce, c'est un cauchemar, elle doit absolument arriver à dire le mot magique, mais toute seule impossible. Heureusement, il y a cette nouvelle dans sa classe, celle qu'on surnomme "Chucky" qui est tatouée et franchement à l'aise avec le "non". C'est sûr, cette fille, elle saura l'aider !