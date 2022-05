Préparation sophrologique à la naissance. En 7 leçons, avec 1 CD-ROM

La maternité est un des tout premiers domaines d'application de la sophrologie. Celle-ci prend en compte la personne dans sa globalité : corps et esprit. Elle permet à la femme de développer sa concentration, sa force physique et son équilibre mental à travers la relaxation dynamique. La femme ainsi préparée va trouver confiance et autonomie face à l'accouchement, diminuer ses inquiétudes, sa souffrance grâce à l'effet analgésique et vivre pleinement cet instant exceptionnel. Cet ouvrage pédagogique et complet sera un guide précieux pour l'accompagnant à cette pratique.