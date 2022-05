Le Shintô. Voie des dieux

"Shintô" signifie "la voie des dieux" , formule qui concentre en elle-même le coeur et les valeurs de l'âme japonaise. Ses mythes et ses légendes sont riches d'enseignement sur la pureté de l'esprit, la rectitude, une certaine attitude envers la vie et la mort, la relation entre humains et kami (les divinités shintô), la nature du monde, les forces de vie qui l'imprègnent sous la forme des kami, sans oublier le rôle de ces derniers dans le monde et leurs responsabilités face à celui-ci. Mais les mythes shintô arguent également d'une relation privilégiée entre le peuple japonais, la terre du Japon et les dieux qui font office de gardiens et de protecteurs du pays.