Petit Futé Portugal. Edition 2022

Au bout de l'Europe, ce pays tient ses promesses de dépaysement. Façonné par son histoire, le pays offre des atouts insoupçonnables dés lors que l'on dispose d'un peu de temps et de curiosité. Lisbonne, au sud, est l'une des capitales européennes les plus envoûtantes, et Porto, au nord, l'une des villes les plus caractérielles. Les amoureux de l'Histoire trouveront leur compte, les amoureux de la nature et des traditions également. On en revient transformé.