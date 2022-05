Le Rorschach en clinique de l'enfant et de l'adolescent. Approche psychanalytique, 2e édition

L'ouvrage propose, dans une perspective psychanalytique, une approche didactique de la pratique de l'épreuve de Rorschach auprès des enfants et des adolescents, dans la spécificité de l'engagement que cette pratique requiert, en mettant successivement l'accent sur : - la place et les enjeux de la passation de l'épreuve dans le contexte de la consultation en psychologie clinique et en psychopathologie (en lien avec la pratique d'autresépreuves) ; - les aspects méthodologiques qui président à la passation de l'épreuve et à la cotation des réponses ; - le repérage et l'identification des problématiques qui concourent à l'interprétation de l'épreuve ; - la mise en perspective des productions projectives en fonction de l'âge de l'enfant ou de l'adolescent ; - la présentation et l'analyse de situations de consultation dans le champ de la clinique et de la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. L'ensemble est largement illustré d'exemples de réponses et de protocoles d'enfants ou d'adolescents.