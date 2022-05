Passeport adultes Jeux et quiz

Bientôt les vacances... Paréo ? Chaise longue ? Lunettes de soleil ? Et si cette année, vous faisiez comme les enfants, une petite révision en douceur de vos classiques ? Pour rire, vous détendre et voir ce qu'il vous reste des années passées sur les bancs du collège, à potasser... ou à rêvasser. Le cahier de vacances contient : 130 exercices ludiques et pleins d'humour pour tester vos connaissances des programmes scolaires : français, mathématiques, histoire, géographie, sciences, anglais... ; des pages jeux et quiz pour vous détendre en testant votre culture générale ; des pages d'aide-mémoire avec des rappels de règles et de théorèmes en tous genres pour donner un coup de pouce si vous séchez ; et, bien sûr, tous les corrigés !