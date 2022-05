L'ambigu vénitien

Une place de Venise, bordée de façades de maisons, avec au centre un puits. Il bruine légèrement. C'est la fin de la nuit. Léandre est seul en scène, assis sur la margelle du puits, son bagage, composé d'un sac de voyage et d'un gros paquet de toile grise d'où dépassent le haut d'un chevalet et un appuie-main de peintre, posé à ses pieds. Au second plan, un café dont la terrasse n'est pas encore installée. A gauche, un canal étroit, que l'on devine au reflet de l'eau sur le mur. Au niveau du café, à gauche comme à droite, une entrée de ruelle.