Paris 2024, un défi français

Du 26 juillet au 11 août 2024 se tiendront les Jeux olympiques de Paris. L'enjeu est de taille pour la capitale française. Infrastructures sportives, d'accueil, réseaux de mobilités : nombreux sont les défis qui attendent la France avec cet événement mondial ! Une occasion unique de renouer avec un projet national fédérateur. Un " New Deal " olympique ? Du 26 juillet au 11 août 2024 se tiendront les Jeux olympiques de Paris. La dernière fois que la Ville-lumière avait organisé les JO, c'était... en 1924 ! Un siècle plus tard, l'enjeu est de taille pour la capitale française. Mais dès l'annonce de cette décision, le 13 septembre 2017, nombre de voix se sont élevées contre ce choix. Fake news, polémiques, tribunes partisanes se multiplient à l'encontre de cet événement sportif majeur. Force est pourtant de constater qu'il présente des atouts qui vont bien au-delà de la seule exaltation sportive. Ainsi, les 68 infrastructures nouvelles en chantier dans la capitale et ses alentours sont conçues pour être utiles après les Jeux. Paris 2024 ne léguera aucun " éléphant blanc " ! Le projet est étroitement lié au développement de la Seine-Saint-Denis. Ce département jeune, pauvre, au fort taux de chômage, est aussi et surtout en pleine transformation, avec la construction de 26 gares du Grand Paris et 44 ouvrages olympiques sur les 62 prévus... Une vraie révolution haussmannienne ! Et si les JO 2024 étaient l'occasion d'un " New Deal olympique ", avec la promesse de sortir la tête de la crise ? La France a les moyens de faire des Jeux olympiques de Paris un événement fédérateur des énergies et l'expression du génie français. Une occasion unique de construire un nouveau récit national et de rebâtir le projet d'une société unie et solidaire, incluant les métropoles, les espaces ruraux, les jeunes, les seniors, les cadres, les ouvriers... !