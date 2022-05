Georges et Carmen

Georges Bizet est mort à trente-six ans, sans savoir que son Carmen, créé à l'Opéra-Comique en 1875, deviendrait l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de tous les temps. Ce roman à l'écriture extrêmement vivante et aux allures cinématographiques, met en scène le destin du jeune compositeur, de sa naissance à la réalisation de son célèbre opéra. C'est avant tout une histoire d'amour entre un créateur maudit et son sujet : la passionnée Carmen. Georges Bizet était un jeune homme timide, peu sûr de lui, qui n'osait pas déplaire. Sa rencontre avec la comédienne Célestine Galli-Marié, qui sera sa muse, permettra à l'artiste de donner vie à cette héroïne, jugée un peu trop sulfureuse pour l'époque.