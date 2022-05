Recettes gourmandes des fruits et légumes de nos territoires

Après le succès d'A la Table des Présidents, Guillaume Gomez nous fait découvrir un versant inattendu mais somptueux du goût français. La cuisine des végétaux est à la fois un cadeau de la nature et le plus grand plaisir qui soit : celui du partage. Partage du respect des produits, des saisons, partage des intuitions, des conseils et des gestes. C'est ce que nous délivre ici Guillaume Gomez, l'un des Meilleurs Ouvriers de France. Cet ouvrage est bien plus qu'un simple livre de cuisine. C'est une ode au mariage des saveurs, un appel à l'imaginaire, aux cinq sens, une synthèse gourmande entre le bon sens et le goût. En nous offrant plus de cinquante recettes, l'auteur met en majesté les producteurs de France, leur savoir-faire et leur intime connaissance du terroir.