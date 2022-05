Un roman d'apprentissage sur terre battue. Alain joue au tennis depuis son plus jeune âge. On le dit doué et, très vite, il se prend à rêver d'un destin de champion. Son père aussi semble croire à ses futurs triomphes, lesquels vengeraient une existence pâle et sans relief. Avec l'aide de son coach, Alain travaille, développe sa technique et ses points forts ; il devient un " crocodile ", un de ces joueurs spécialistes de la guerre d'usure, calculateurs, qui restent en fond de court et s'obstinent à défendre plutôt que de verser dans l'attaque. Ainsi est-il l'opposé de son ami Eric, un génie de la balle jaune, chez qui le geste élégant semble " inné " et le panache une seconde nature. Qui gagnera ? Qui est appelé à devenir un vrai champion ? A rebours d'une époque contemporaine qui s'illusionne sur les bénéfices des failles personnelles qu'il faudrait cultiver, Crocodile raconte l'émouvante réalité d'un joueur qui, toute sa vie, reste accroché aux branches sèches de son rêve. Voici un vrai roman d'apprentissage.