- 180 photos, des cartes, des plans et des infographies - Les sites et visites incontournables - Toutes nos adresses coups de coeur - Un reportage inédit qui vous emmène hors des sentiers battus - Deux itinéraires à Montréal et à Québec et deux circuits dans la Belle Province - Les bons plans et conseils des habitants - Les infos utiles pour réussir votre voyage.