Petite anthologie de contrepèteries littéraires

Une anthologie des plus savoureuses contrepèteries tirées de la littérature ! " Le vaincu de ton coeur ", Victor Hugo " Elle a lu dans mon coeur ", Corneille " Les deux bosses grises (idem) du chameau avaient été réunies... ", René Barjavel Le patrimoine littéraire - de Rabelais à Queneau, Vian ou Frédéric Dard... - offre quantité d'exemples de contrepèteries intentionnelles, hautement revendiquées par leurs auteurs (et que vous retrouverez dans les pages qui suivent). Mais les plus insolites, les plus inattendues... ne sont pas forcément les contrepèteries volontaires, " fabriquées ". De jolies clandestines, fruits sauvages du hasard, se glissent malicieusement et " mine de rien " sous la plume de romanciers respectueux et respectables, de poètes bien sérieux... Ce livre vous en offre un savoureux florilège. Avec une Préface épurée, signée Joël Martin