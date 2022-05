En route pour l'avenir

Découvrez le roman à l'origine du film Netflix ! Voilà des mois qu'Auden ne dort plus la nuit. Depuis le divorce de ses parents au moins... Non, depuis que leurs disputes ont commencé. Alors, quand l'opportunité se présente de passer un été insouciant à la plage dans la petite ville balnéaire où son père s'est installé, elle saute sur l'occasion. Elle fait ses valises et s'apprête à savourer ses vacances sans penser à rien (c'est fatiguant, il faut dire, de jouer les filles parfaites d'un bout de l'année à l'autre comme sa mère l'exige) quand elle découvre, déçue, que son père n'a pas grand-chose à faire de sa venue. Heureusement, elle ne tarde pas à tomber sur un autre insomniaque, Eli, hanté par l'un de ces accidents de la vie qui changent tout... Un roman de Sarah Dessen n'est jamais, jamais une déception. La reine de la fiction young adult scrute les tourments de l'adolescence et les premiers pas dans l'âge adulte avec une maestria jamais démentie - ce qui fait dire à tout le milieu littéraire aux Etats-Unis qu'elle est, ni plus ni moins, une rock star. Emotion à fleur de peau et regard acéré sur les choses : venez savourer en sa compagnie une gourmandise à nulle autre pareille, dont Netflix vient de tirer un film...