La dame des Anges. Une médium hors norme dévoile la réalité de l'après-vie

Un livre à deux voix, simple et accessible sur la médiumnité, la communication avec les défunts et les mondes de l'au-delà. Au coeur d'un dialogue aussi intime que personnel, Céline Franoux, médium professionnelle que l'on surnomme " La Dame des Anges ", nous raconte son parcours, l'hérédité de son don, sa capacité à communiquer avec les défunts et ses découvertes du monde invisible. Grâce aux enseignements de son guide, elle nous livre sa vision d'une médiumnité authentique, fondée sur l'amour et l'altruisme. Au cours de milliers de conférences et de consultations réalisées, la Dame des Anges a accompli ce qu'elle appelle sa " mission de vie ", c'est-à-dire qu'elle transmet les messages des défunts ou des " envolés " à ceux qu'ils ont laissé. Dans une véritable volonté de mettre à profit son don pour venir en aide à autrui, elle a changé la vie d'innombrables personnes en leur permettant d'avoir des réponses sur le départ de leurs aimés, en les aidant à accepter leur décès. Bien plus qu'une simple médium, la Dame des Anges a tissé des liens très forts avec ses " consultants ", qui témoignent des bienfaits que ses dons leur ont apportés. Ce livre, sous la plume sensible de Jean-Marc Bernad, présente tout ce que Céline Franoux a appris de l'au-delà et de la survivance des âmes. Plus qu'un témoignage, La Dame des Anges est avant tout une injonction à vivre pleinement une existence pleine de sens, dans l'amour et la générosité. Céline Franoux vit à Saint Vincent de Tyrosse (40) et Jean-Marc Bernad à Saint-Nom-la-Bretèche (78).