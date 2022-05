La vie m'a tout appris. 15 personnalités nous racontent ce qu'elles ont appris

Qu'avez-vous appris au cours de votre vie qui, si vous l'aviez su à 20 ans, aurait changé le cours de votre existence ? Cette question, simple mais profonde, intime mais révélatrice, Vincent Remy et Jean-Philippe Pisanias l'ont posée à une quinzaine de personnalités issues de tous les horizons avec chacune une longue et riche carrière derrière elles. Les leçons tirées par Axel Kahn de la disparition dramatique de son père, le regret de Jean-Louis Etienne d'avoir posé son scalpel de chirurgien, la belle et tardive histoire d'amour vécue par Macha Méril avec Michel Legrand ou le rejet de la fatalité biologique par l'artiste Orlan tout comme le refus de mentir de Line Renaud... autant de leçons de vie magistralement racontées. Au fil de ces rencontres, des artistes, des scientifiques, des écrivains se dévoilent parfois sous un angle inédit, avec des traits de caractère plus contrastés que ceux lissés par les images et les discours médiatiques.