Best-seller en Corée, plus de 600 000 exemplaires vendus (primé par le Changbi Prize) Recommandé par Namjoon, un des membres du groupe coréen BTS Vainqueur du Jeju Peace Literary Prize et du Mon'ya Taisho, le grand prix des libraires du Japon Comment vivre quand on ne ressent rien ? C'est toute l'histoire de Yunjae, 16 ans. A cause d'une malformation de son amygdale cérébrale, son " amande ", Yunjae ne comprend pas les émotions. Mais quand il rencontre Gon, un garçon rebelle, colérique et violent, commence une histoire d'amitié improbable. Une histoire qui les initiera à une autre façon de voir le monde...