Faites votre glucose révolution. La méthode fantastique et scientifique pour perdre du poids et retrouver votre énergie

Il existe une habitude facile à adopter, qui vous permettra d'améliorer tous les domaines de votre santé : poids, sommeil, fringales, humeur, énergie, peau et même signes de l'âge ! La solution ? Apprendre à gérer votre taux de glucose... tout en mangeant les aliments que vous aimez. Le glucose (aussi appelé glycémie ou taux de sucre dans le sang) est une molécule qui a un impact énorme sur notre santé. Il pénètre dans notre organisme par les féculents ou les aliments sucrés que nous mangeons. Au cours des cinq dernières années, les scientifiques ont découvert que le glucose affecte tout le monde, pas seulement les personnes atteintes de diabète. Si nous avons une glycémie trop élevée, notre peau se couvre de boutons, nous nous sentons fatigués et affamés tout le temps, nous développons des rides et notre équilibre hormonal souffre. Au fil du temps, une glycémie trop élevée contribue au développement de maladies chroniques comme le diabète de type 2, le syndrome des ovaires polykystiques, le cancer, la démence et les maladies cardiaques. La scientifique et chercheuse Jessie Inchauspé offre des leçons universelles pour lisser votre courbe de glucose rapidement et durablement sans suivre de régime. Elle partage des stratégies simples, surprenantes et prouvées scientifiquement. Par exemple, saviez-vous que... - l'ordre dans lequel vous mangez les aliments au cours du repas a une influence sur votre glycémie ? - choisir un dessert plutôt qu'une collation sucrée réduira vos envies de grignotages ? - il existe un ingrédient secret qui vous permettra de profiter des féculents sans culpabilité ? Ce livre est une véritable nouvelle manière d'envisager sa santé, pour améliorer considérablement et immédiatement votre vie, quelles que soient vos préférences alimentaires.