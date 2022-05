Le procès des rats

"Je demande que les rats puissent être entendus avant d'être condamnés. Que l'on ajourne le procès, et que dans chaque paroisse soit réalisé un affichage qui tienne compte de la hauteur des bêtes, afin que l'information soit aisée et juste. Rappelons-nous qu'il y va du salut de nos âmes. Car il n'y a pas d'autre juge que Dieu. Et il ne nous revient pas à nous, ses créatures parmi les autres créatures, de dire à sa place lesquelles valent plus que les autres". En 1510 l'évêché d'Autun intente un procès à des rats. Un jeune avocat entame une défense des rongeurs qui changera la jurisprudence. Face à lui, des religieux dont le monde vacille et une population qui souffre après de sombres années de peste. Parmi ces gens "d'en bas" , un boucher et ses apprentis vont être les protagonistes d'une étrange affaire se déroulant dans la forêt où se sont réfugiés une adolescente et un ours savant, là où la magie du paganisme est encore présente... Charles Daubas s'attaque au sujet très contemporain du statut des animaux à travers un roman historique et poétique, passionnant par son intrigue et ses problématiques philosophiques.