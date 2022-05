Guide total survie extrême. 338 techniques essentielles

Equipez-vous : Apprenez les rudiments de la constitution et de l'entreposage de vos réserves de nourriture jusqu'à l'achat du bon équipement de survie, en passant par comment composer les parfaits sacs d'évacuation et élaborer des plans d'urgence dans n'importe quelle situation. Perfectionnez-vous : Le hasard favorise les esprits préparés... et entraînés. Lorsque la catastrophe surviendra, saurez-vous donner les premiers soins, défendre votre maison et rester autonome ? Acquérez les compétences qui vous permettront de traverser toutes les épreuves, depuis une panne de courant à un ouragan. Survivez à n'importe quoi : Que se passera-t-il si le pire se produit ? Si vous avez lu ce livre, vous survivrez, car vous aurez tout appris sur l'organisation d'une communauté, la protection de votre propriété, la culture des plantes, la purification de l'eau et même la fabrication d'armes.