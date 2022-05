Elementaire

En quête de sens au lendemain des attentats de Paris, mû par une envie "d'être utile" , un jeune comédien du nom de Sébastien décide de devenir professeur des écoles. Il mène alors de front une double-vie d'enseignant et d'artiste, tentant de concilier les exigeances de la scène et de la salle de classe. Comment faire, par où commencer, où trouver l'inspiration quand on se sent démuni face à la nouveauté ? Sébastien raconte ses aventures, ses déceptions et ses joies, sur scène comme sur l'estrade, et pose sur le monde un regard candide et lucide à la fois. La création d'Elémentaire a eu lieu le 19 novembre 2019 au Théâtre l'Azimut (alors nommé Théâtre Firmin Gémier - La Piscine) à Châtenay-Malabry dans une mise en scène de Clément Poirée avec Sébastien Bravard.