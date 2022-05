Partage. En cuisine avec Greg et Ali

Réunis par l'émission Grand bien vous fasse ? ! et par les plaisirs de la table, ces deux amis épicuriens vous proposent de découvrir 70 recettes simples et conviviales. Partage est une histoire de cuisine et surtout l'histoire d'une rencontre : celle de Grégory Cohen, chef, et d'Ali Rebeihi, animateur et producteur sur France Inter. Réunis par l'émission Grand bien vous fasse ! et par les plaisirs de la table, ces deux amis épicuriens vous proposent de découvrir 70 recettes simples et conviviales. Organisé en neuf moments de vie pour vous replonger dans le goût de l'enfance, savourer les dimanches en famille ou encore réunir vos amis autour d'un dîner, ce livre de cuisine est aussi une invitation à la réflexion, grâce aux textes d'Ali sur la mémoire, l'enfance, la famille et l'amitié. Découvrez une cuisine maison, gourmande et généreuse, animée par un esprit de complicité, de plaisir... et de partage.