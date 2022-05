Pour une France fédérale. Plaidoyer pour une VIe République des territoires

La France des territoires étouffe sous le poids de la bureaucratie parisienne. Malgré la décentralisation, notre Etat obèse domine les régions au lien de les rendre autonomes. Cet essai iconoclaste plaide pour une libération des énergies locales au sein d'une authentique république fédérale et pour une meilleure répartition des compétences. Plaidoyer pour une VIe République des territoires Les crises récentes ont montré les lourdeurs et les limites de notre administration centralisée, mais aussi la souffrance de nos territoires ruraux, de nos banlieues, comme la désaffection de nos centres-villes. Notre République peine à maintenir le lien social et apparaît comme un monstre centralisé et technocratique qui cherche à dominer les territoires au lieu de les rendre autonomes. Ce système bureaucratique a échoué à répondre aux attentes des citoyens. Seule une France fédérale pourra faire face aux enjeux du XXIe siècle ! En s'appuyant sur l'exemple de nos voisins occidentaux, l'auteur propose l'instauration d'une VIe République fédérale laissant les territoires gérer leur administration pour redonner confiance aux électeurs. Il entend également voir transformée l'Union européenne en " Etats-Unis d'Europe ". Un système politique simple et innovant, illustré de nombreux exemples, clé d'une débureaucratisation et d'une libération des énergies productives.