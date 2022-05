L'Arctique de la littérature norvégienne. De Fridtjof Nansen à Anne B. Ragde

Dans cet essai, le critique et professeur de littérature norvégien Henning Howlid Waerp réfléchit au rôle de l'Arctique dans la littérature de son pays, en se permettant quelques excursions du côté danois et suédois. A partir des récits d'exploration et de voyage du XIXe siècle, il offre une réflexion historique sur la littérarité des territoires arctiques et de leurs représentations, sur l'appropriation culturelle norvégienne régionale de l'Arctique, et sur la poétique que l'on peut dégager de ces territoires froids dans les oeuvres littéraires contemporaines.