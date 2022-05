" Putain, mais comment y s'appelle ce narvalo, on y a même pas demandé son nom ? " Début des années 1980 en banlieue est de Paris : trois loubards achètent une Traction Avant à un ferrailleur et partent en bordée pour baptiser leur acquisition. En cours de route, ils ramassent un inconnu dans un bistro et, à la suite d'une tournée des bars plutôt sévère, finissent par coller leur bagnole dans un mur. Il semblerait bien que l'inconnu en profite pour décéder. Dès lors, cadavre qui disparaît, kidnapping, chantage, les emmerdements pleuvent. Les trois lascars vont devoir faire de leur mieux pour essayer de comprendre ce qui leur arrive. Plongée dans un monde en voie d'extinction fait de traîne-savates et de petites crapules sans envergure mais toujours au bord de basculer dans la grande délinquance sans même s'en rendre compte, Banlieue noire sent le cuir, la gomina, la Gauloise brune et le pastis frelaté. Vous aimez Les Démons de Jésus de Bernie Bonvoisin et Les Aventures de Gérard Lambert de Renaud ? N'hésitez plus !