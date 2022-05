Allo sorcières : un peu plus près des étoiles

Les Sorcières se mobilisent pour la planète ! Ali, Itaï, Azza et Maria habitent chacune aux quatre coins du monde, mais elles partagent une amitié en béton et une chaîne YouTube créative et drôle : Allô Sorcières. Pour Itaï, qui se sent malgré tout un peu seule dans son petit village de Nouvelle-Calédonie, cette rentrée scolaire apporte un nouveau challenge : elle se retrouve à devoir collaborer sur le plus gros projet du semestre avec une totale inconnue, l'angoisse ! Heureusement, elle se rapproche rapidement de sa nouvelle amie Gaïa, qui pourrait même l'aider à se réconcilier avec son île. En effet, les parents de Gaïa font partie d'une association de protection de l'environnement, et Itaï ne va pas tarder à s'engager à leurs côtés contre la construction dévastatrice d'une usine... avec l'aide de ses Sorcières préférées bien sûr ! Découvre une nouvelle aventure dans cette série énergique et connectée, après Viser la lune et Sous le soleil exactement !