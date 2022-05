Résilience entrepreneuriale en situations de risques et de crise. Relever les défis face à l'incertitude

La résilience traduit avant tout un ensemble d'attitudes et de pratiques visant à surmonter les épreuves et les obstacles, donc à prospérer en dépit d'un environnement défavorable et porteur de risques. C'est en période de crise, en situation d'incertitudes, que de telles capacités se révèlent stratégiques pour prendre les décisions les plus appropriées et pour agir de manière pertinente. Sans prétendre à l'exhaustivité, les 10 contributions de cet ouvrage apportent un éclairage utile et multidimensionnelle sur le sujet utile pour maintenir une dynamique entrepreneuriale.