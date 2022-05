La merveilleuse histoire de Simone Veil

Préface de Leila Slimani, participation de Jean Veil. L'Histoire comme un conte. L'objectif de cette collection est de ré-enchanter des sujets d'histoire ou de société. Des ouvrages courts et illustrés qui s'adressent au plus grand nombre, au sens noble du terme. Alors que Simone Veil s'impose comme une des héroi ? nes contemporaines les plus marquantes, de nombreux hommages continuent de lui être rendus. Le film d'Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein " Simone, le voyage du siècle " sortira en 2022 et une statue en bronze à son effigie sera inaugurée au Parlement européen le 9 mai prochain. A cette occasion, la collection " La Merveilleuse histoire de " propose une biographie courte et " enchantée " de Simone Veil. Illustrée avec une grande délicatesse, elle accueille également les témoignages de personnalités comme Jean Veil, Jean-Louis Debré ou Leila Slimani.