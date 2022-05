Un pont entre nous

Deux ados se retrouvent par hasard sur un pont avec le même projet : sauter. A partir de là, quatre destins sont possibles, mais un seul mène au happy-end. Aaron et Tillie ne se connaissent pas, mais ont le même projet : se suicider en sautant du pont George Washington. Aaron est tenaillé par la dépression et se débat avec son identité sexuelle. Tillie est perdue, harcelée par ses camarades, elle pense qu'elle ne vaut rien. A partir de là, quatre chemins sont possibles : Aaron saute, Tillie non. Tillie saute, mais pas Aaron. Ils sautent tous les deux. Personne ne saute. Dans ce roman poignant, on assiste à ces quatre scénarios, et à leurs conséquences...