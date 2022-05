Cahier de vacances adultes GEO. Edition 2022

Géo vous invite à faire un tour du monde à travers cinq grands thèmes : Des pays et des hommes, Us et coutumes, Monuments, Faune et flore et Sites naturels. A l'heure où décollent les premiers touristes de l'espace, ce cahier de vacances vous propose de garder les pieds sur Terre cet été, pour partir à la redécouverte de ce qu'elle fait de plus beau ! En fin d'ouvrage, relevez vos notes pour connaître vos thèmes de prédilection et votre profil de voyageur : casanier, aventurier du dimanche, globe-trotteur ou explorateur. Pour faire le bilan de vos connaissances, il vous faudra résoudre 100 jeux et répondre à des quiz géants. Sudoku, photos mystères, mots cachés, mots croisés, jeu des sept erreurs, rébus... sur les thèmes suivants : Des pays et des hommes - L'Europe - L'Amérique - L'Asie et l'Océanie - L'Afrique - Grand quiz des pays et des hommes Us et coutumes - L'art, l'artisanat et l'Histoire - Les peuplades et les traditions locales - Tenues vestimentaires et fêtes traditionnelles - La cuisine du monde - Grand quiz us et coutumes Architecture et patrimoine - Les sept nouvelles merveilles du monde - Histoire et patrimoine - Les monuments modernes - Les plus beaux musées du monde - Grand quiz architecture et patrimoine Faune et flore - Sur la banquise - Sous les tropiques - En milieu désertique - En altitude - Grand quiz faune et flore Sites naturels - Les sept merveilles naturelles du monde - Ils battent tous les records - A la mer - A la montagne - Grand quiz sites naturels