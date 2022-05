Le Temps des convoitises

Dans les années 1970, entre scandale financier, ambitions électorales et tourments amoureux, une saga passionnante qui se déploie sous le ciel de Provence. De retour dans les Alpilles, Claire Césaire, jeune journaliste ambitieuse embauchée à Provence Matin, est bientôt confrontée à la rivalité qui oppose le directeur du journal à celui dont il convoite la manufacture de tissus provençaux, Alexis Bastide. Ce dernier tente de conserver son entreprise grâce au développement d'un lotissement. A Fontvieille, ce projet immobilier est loin de faire l'unanimité. A la tête des opposants au bétonnage du village, Elie Césaire, le père de Claire, qui se présente aux municipales. Tandis que la campagne bat son plein, un message anonyme met Claire sur la piste de certaines irrégularités... Dans une Provence pleine de passion et d'intrigues, des personnages prêts à tout, les uns pour la vérité et la justice, les autres pour leurs intérêts et le pouvoir, où l'on retrouve Alexis Bastide et son fils Julien, Victoire de Montauban, Louis Aymard, Elie Césaire...