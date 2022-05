La Géologie

Les Sciences de la Terre connaissent de multiples applications dans la recherche archéologique : identification de matériaux, par la pétrographie et la pétrochimie ; analyse des paysages et de leur évolution, par la géomorphologie et la sédimentologie ; étude des "sols"et dépôts archéologiques, par lapédologie, ainsi que par la micromorphologie, notamment dans le domaine de l'archéologie agraire mais aussi urbaine...