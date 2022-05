Les thés meurtriers d'Oxford Tome 2 : Beau thé fatal

Qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de Gemma d'aller au vernissage d'une exposition d'art contemporain d'Oxford ? Elle déteste toutes ces toiles prétentieuses et elle s'ennuie ferme... Jusqu'à ce que l'une des invitées, après avoir avalé une tasse de thé, se mette à convulser et tombe raide morte. Empoisonnée. Shocking ! Voilà qui fait tache dans cette galerie chic à l'ambiance minimaliste et feutrée. Dare-dare, Gemma flaire l'assassinat. D'autant qu'il y a une ombre au tableau : le propriétaire de la galerie ne pouvait pas voir la victime en peinture ! Aidée d'un charmant inspecteur et de quatre vieilles commères, Gemma plonge dans un mystère plus complexe qu'un plum pudding. Et surtout plus dangereux, car elle pourrait bien être la prochaine sur la liste du tueur...