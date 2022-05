Une, deux, trois... Danseuses Tome 10 : Sur la piste du petit chat

Dans ce tome : Nour, la nouvelle professeure de danse, a choisi Léna et Louise pour interpréter des variations en solo dans le prochain ballet. Inès, vexée d'avoir été écartée, lance : - Eh bien, vu que je suis trop nulle, c'est décidé : j'arrête la danse ! Louise et Léna, ses amies, l'emmènent alors à l'Opéra grâce à leur formule magique, où elles sont accueillies par Gisèle, la nouvelle concierge. Là, elles découvrent que le chaton de Gisèle, ainsi qu'un des petits rats de l'Opéra, ont disparu ! Leur enquête les mènera à rencontrer différents danseurs et danseuses qui aideront Inès à comprendre qu'elle n'est pas nulle, que la danse demande du travail, et qu'à force de persévérance, elle y arrivera. Et puis la danse, il ne faut pas l'oublier, c'est du plaisir avant tout ! A partir de 4 ans. A lire seul ou accompagné