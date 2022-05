Trauma et mémoire. Un guide pratique pour comprendre et travailler sur le souvenir traumatique

Dans cet ouvrage, l'auteur, fondateur de la Somatic Experiencing, explore le lien fondamental qui existe entre la mémoire et le traumatisme. En effet si notre corps et notre cerveau n'avaient pas cette capacité de mémoire, le traumatisme n'existerait pas. Traumatisme et mémoire sont donc liés et comprendre le fonctionnement de cette interaction est fondamental dans le traitement du traumatisme.