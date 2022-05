Mes jeux de vacances 6e vers la 5e

Un cahier de vacances avec 270 jeux : pour réviser, tout en s'amusant, les notions clés du programme de 6e, dans les différentes matières. Réviser dans la bonne humeur Ce cahier contient : - 270 jeux pour réviser de manière ludique le programme de 6e ; - sur chaque page de jeux, un rappel rapide de la notion concernée. On y trouve également : - des grands jeux 100 % vacances ; - les solutions de tous les jeux. Des parcours pour ceux qui révisent avec un objectif précis Au début du cahier sont proposés différents parcours dans le cahier : - des parcours " spécial Maths " et " spécial Français " , avec une majorité d'étapes dans la matière ; - des parcours " pressé " et " express " , pour ceux qui veulent réviser de manière intensive sur une période limitée.