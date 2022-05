Darling #printemps

Avec les premiers rayons du printemps, la sage Eva change de style. Elle essaie de se rapprocher de Dorine, la fille de son nouveau beau-père, déscolarisée après avoir agressé deux filles du bahut l'an dernier. Soudain présente sur les réseaux, Eva se fait remarquer par Dweezil, en sport-études, considéré comme le plus gros collectionneur du bahut. Lui qui la croyait trop lisse pour faire partie de ses proies, comprend qu'elle serait en fait le plus beau trophée de son Tableau de Chasse. Tandis que Dweezil like chaque post d'Eva, chez elle, Eva sourit. Elle sait qui est ce garçon, elle connaît sa réputation. Mais justement, elle a un plan. Alors, jour après jour, elle laisse le loup pénétrer dans la bergerie. Elle mène la danse. Croit-elle...