Réfractions. Du diagnostic aux traitements optiques et chirurgicaux

La réfraction de l'oeil est depuis le diagnostic jusqu'à la prise en charge optique et chirurgicale au centre des efforts conjugués des ophtalmologistes des opticiens et des orthoptistes pour reconnaître la nature du trouble visuel et faire bénéficier à chacun d'une vision optimale et confortable. Cet ouvrage sur les réfractions permettra à tous les acteurs de la santé visuelle de parfaitement comprendre les bases fondamentales et le système optique de l'oeil les méthodes d'examen pour aboutir à un traitement juste et adapté de l'éventuelle erreur réfractive quels que soient l'âge et les besoins du patient. L'ouvrage à visée pratique est très richement illustré pour étayer les textes et les explications. Il tient compte des évolutions médicales scientifiques et organisationnelles actuelles : nouvelles machines innovations technologiques délégation de tâches et nouveautés règlementaires évolution des verres et des lentilles de contact innovations de la chirurgie réfractive.