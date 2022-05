Elle a trouvé l'amour et elle fera tout pour ne pas le perdre... au risque de trahir son clan. Ne jamais tomber amoureuse. Jusqu'à aujourd'hui, Freïa avait toujours réussi à respecter cette règle. Pour ça, il lui suffisait de se limiter à des histoires sans lendemain et, accessoirement, d'effacer la mémoire de ses conquêtes. C'est d'ailleurs exactement ce qui était prévu avec Lionel, ce brun ténébreux aux allures de mauvais garçon qui l'a secourue dans le métro alors qu'elle faisait un malaise. Si elle avait su que son sortilège d'amnésie ne fonctionnerait pas sur lui, elle n'aurait jamais pris le risque de le revoir, et encore moins de passer la nuit entre ses bras tatoués... Or, il y a pire que de tomber amoureuse : tomber amoureuse d'un humain. Cela reviendrait à trahir ses soeurcières, ses parents... et son destin. Car, pour la survie de sa lignée, Freïa est déjà promise à un puissant sorcier. A propos de l'autrice Créatrice du compte Astrolya, comptant plus de 250 000 followers, Shana Lyès est aujourd'hui l'une des astrologues les plus suivies en France et en Belgique. Avec Witch Games, sa première romance publiée chez &H, elle invite ses lectrices à plonger dans un univers peuplé de sorcières et, bien sûr, d'amour