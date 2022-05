Cahier de calcul en maths pour les prépas

Ce cahier de calcul a été conçu par une trentaine de professeurs de mathématiques en classes préparatoires à l'intention de leurs élèves pour leur permettre de s'entraîner au calcul en toute autonomie. En mathématiques, la technique et le calcul sont fondamentaux pour appréhender une question mathématique. De même que l'on doit faire des gammes et beaucoup pratiquer lorsque l'on apprend un instrument, on doit calculer régulièrement lorsque l'on apprend les mathématiques, notamment en CPGE. Ce cahier comporte plusieurs parties : - Une partie de calculs élémentaires centrée sur les calculs "de base" : développement, factorisation, racines carrées, fractions, etc. - Une partie liée au programme de première année de prépa, - Les réponses brutes ainsi que les corrigés détaillés, qui sont à la fin du cahier. Chaque fiche de calcul comporte une présentation du thème de la fiche et une liste de calculs, dont les temps de résolution sot symbolisés par une, deux, trois ou quatre horloges.