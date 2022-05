Gestion de patrimoine. Stratégies juridiques, fiscales et financières, Edition 2022-2023

Comment optimiser ou faire fructifier un patrimoine ? Comment réduire son imposition ? Quelles sont les règles juridiques pour protéger son patrimoine des aléas de la vie et le transmettre dans les meilleures conditions ? Quelles stratégies adopter pour le dirigeant d'une entreprise ? A jour des dernières dispositions légales, sociales et fiscales, cette édition 2022-2023 rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale. Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le Pacs, le divorce, le décès, les donations... Sur le plan fiscal : l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l'impôt sur les plus-values mobilières, l'impôt sur la fortune immobilière... Sur le plan financier : les produits d'épargne et de placement, l'optimisation d'un patrimoine immobilier, l'assurance-vie, la gestion d'un portefeuille titres, l'épargne retraite... Cet ouvrage, écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes (avocats, banquiers, conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, fiscalistes, inspecteurs des impôts, notaires...), allie principes fondamentaux et outils opérationnels pour le conseiller en gestion de patrimoine.