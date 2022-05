Le syndrome de la brasse coulée

Ancien champion de natation, Oscar pensait agir pour le bonheur des siens. Toute son énergie était tournée vers sa réussite afin de les mettre à l'abri du besoin. Mais lorsque sa femme le quitte, lasse de ses absences, il se laisse sombrer, s'éloignant de son fils, de sa famille et de ses racines. C'était compter sans la détermination de sa mère, qui décide d'élaborer un stratagème pour le faire revenir dans sa région natale et, surtout, le sortir de sa coquille et de son train-train quotidien. Qui aurait pu prévoir qu'en devenant professeur d'aquagym dans une maison de retraite Oscar apprendrait à être heureux ?