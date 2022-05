Comme une aube fragile

Livre en gros caractères - CORPS 16 Le jeu de la vérité. Fin 1942. Roland, patron pêcheur à Quiberon, entretient une histoire d'amour avec Soizic, gérante d'un café-restaurant et membre d'un réseau de résistance. Roland, lui, refuse d'y participer. On le soupçonne même d'être un collabo. Mais il s'en moque, car les apparences peuvent être trompeuses... Lors d'un séjour à Paris, il s'éprend de Claire, mannequin et maîtresse d'un officier allemand, dont l'arrivée dans le Morbihan va plonger Roland au coeur d'un imbroglio infernal où la vie de Soizic comme celle de Claire ne tiendront bientôt qu'à un fil...