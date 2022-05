Récit et regard d'un père autour de l'accouchement. " Quant à ton père, il n'a jamais rien raconté (...) Tu ne sais que ce que ta mère t'en a dit. Les femmes accouchent et racontent ; les hommes y assistent, mais se taisent. " De nos jours, les pères sont présents en salle de naissance. On dit qu'ils " assistent à l'accouchement ". Mais que signifie vraiment y " assister " ? Que vivent les pères durant cet événement ? Et à quoi servent-il ? Réponse : à rien, ou à pas grand-chose. Ce livre est le récit de ce pas grand-chose. Dans Les femmes accouchent, les hommes se taisent, Jordan Sibeoni relate l'accouchement et la naissance de sa deuxième fille. Il s'astreint, tout au long de ce récit sincère et sans filtre, à rester au plus près de l'expérience vécue, même quand elle dérape ou qu'elle dérange, parvenant ainsi à déconstruire les mythes et les discours sur cette expérience paternelle.