La prise d'Alger

Le 30 avril 1827, un entretien tendu entre le consul Pierre Deval et le dey Hussein, qui s'impatiente de ne pas voir la France lui rembourser une dette contractée durant le Directoire, se termine par un coup de chasse-mouches. Le blocus d'Alger répond à l'affront. Le 3 août 1829, le vaisseau Provence est pris pour cible par les batteries côtières. En réplique, une armée française de 37 000 hommes débarque dans la baie de Sidi-Ferruch le 14 juin 1830. Les janissaires et les tribus sont bousculés à Staoueli. Le fort l'Empereur est assiégé. Le roi Charles X et le général de Bourmont sont-ils motivés par le pharamineux trésor de la Casbah ? Ces représailles, que Polignac envisageait de confier au pacha d'Egypte, éradiquent quoiqu'il en soit la piraterie barbaresque et soldent l'imbroglio diplomatique.